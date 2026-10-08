Orhanlı köyü yolunda, Musa Ç. (34) idaresindeki 16 TK 812 plakalı otomobil, Gürsel Ş. (61) yönetimindeki 20 ABB 395 plakalı otomobil ile Safih C.'nin (61) kullandığı 06 GBK 366 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan araçlardaki yolculardan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.