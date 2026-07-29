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Kaynak: İHA

Olay saat 13.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı İnsuyu mevkiindeki tarım arazisinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre; henüz belirlenemeyen nedenle balyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 6 araç ve 15 personelden oluşan itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çalışma başlatırken, yangına müdahale devam ediyor.

İlk belirlemelere göre Osman Aydın ile Raşit Aydın’a ait yaklaşık 50 ton balya saman yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.