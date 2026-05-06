İnönü Bulvarı'nda bulunan Kameriye Camisi'ne 3 Mayıs Pazar saat 15.00 sıralarında gelen kişi bir süre içeride oyalandıktan sonra 2 sadaka kutusundaki paraları alıp çıktı. Cami görevlisi durumu fark edince polise ihbarda bulundu.

Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık camideki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin camiye girişi, içeride bir süre oyalanması ve sadaka kutularındaki paraları aldıktan sonra ayrılması yer aldı.

Polis yaptığı araştırmada olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu H.Y.I.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.