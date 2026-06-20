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Kaynak: DHA

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. M.S.Ö. yönetimindeki 26 ANF 186 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 15 AES 299 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ö. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.