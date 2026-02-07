Kaza, saat 10.45 sıralarında Bucak ilçesi Kargı köyü mevkii Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (46) idaresindeki 32 AFL 499 plakalı tır ile K.V. (41) yönetimindeki 41 AFU 212 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki tır sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle kapanan yok tırların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.