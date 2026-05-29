Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yangın, Gölhisar’a bağlı Yusufça Kasabası’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir bahçede bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuşarak yanmaya başladı. Duman ve alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayda çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.