Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Burdur-Antalya karayolu üzerinde saat 15.00 sularında gerçekleşen olayda, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zemin kazaya davetiye çıkardı. Edinilen bilgilere göre; A.F.K. yönetimindeki 34 MSZ 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan demir kapıya çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü A.F.K. ile yolcu koltuğunda oturan O.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından; Ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine nakilleri sağlandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.