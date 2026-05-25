Burdur'da kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında bulunan ağaca çarpması neticesinde tek taraflı bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza, saat 14.05 sularında Burdur-Antalya kara yolu üzerinde yer alan İnsuyu Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burdur yönünden Antalya istikametine doğru ilerlemekte olan Muharrem Z. yönetimindeki 07 CJN 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Hızla yol kenarına sürüklenen araç, buradaki bir ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde yaralanan sürücü için çevredeki diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücü Muharrem Z.'ye ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kazayla ilgili bölgede inceleme başlattı.