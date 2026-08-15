Kaynak: İHA

Burdur'da sabah saatlerinde dikkat çeken bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Park durumundaki aracının yanına giden bir sürücü, ön cama bırakılmış özel bir mesajla karşılaştı. Notta, aracın kaput kısmında bir kedi bulunduğu, motorun kesinlikle çalıştırılmaması ve vakit kaybetmeden itfaiyeye haber verilmesi gerektiği belirtiliyordu.

Uyarıyı dikkate alarak kontağı çevirmeyen araç sahibi, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan itfaiye personeli, gerçekleştirdikleri incelemede küçük kedinin motor bölmesinde bulunduğunu tespit etti. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda yavru kedi, herhangi bir yara almadan bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan minik kedi, ekiplerce muhafaza altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren itfaiye personeli İsmail Şahin, "112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kedi kurtarma vakasının olduğunu öğrendik. Kediyi kurtarmak için itfaiyeden çıkış yaptık. Olay yerine vardığımız zaman aracın camının önünde bir not gördük. Bu notu gördükten sonra kedinin motor kısmında sıkışmış halde olduğunu gördük. Kediyi her zaman yaptığımız şekilde kedi imkanlarımız ile kurtardık. Vatandaşın cama bıraktığı nottan dolayı çok teşekkür ettik. Çok duyarlı bir düşünce de bulunmuş. Tüm vatandaşlarımızın bu şekilde duyarlı olmalarını bekliyoruz, rica ediyoruz" dedi.