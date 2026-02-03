Saim Recai E., kullandığı 43 DN 877 plakalı ciple Gazi Caddesi'nden Köprübaşı'na seyir halindeyken fenalaştı. Sürücünün kontrolünden çıkan düşük hızdaki cip önce park halindeki otomobile, daha sonra aynı yönde seyir halindeki halk otobüsü ile park halindeki başka otomobile çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta hareketsiz bulunan Saim Recai E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde dörtlü flaşörleri yanarak gelen cipin, otomobiller ve halk otobüsüne çarpması yer aldı.