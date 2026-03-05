Burdur’da yaşayan 78 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet S., kendisini arayan dolandırıcılara az kalsın tüm maaşını kaptırıyordu. İstanbul’dan aradığını iddia eden şüphelilerin "paranı ikiye katlayacağız" vaadine kanan Ahmet S.’yi, ne banka görevlileri ne de polis ikna edebildi. Ancak devreye giren "teknolojik aksaklıklar" emekli öğretmenin 11 bin lirasını kurtardı.

BANKA 3 KEZ UYARDI

Dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayda, dolandırıcılar Ahmet S.’yi yüksek kazanç vaadiyle ikna etti. Banka şubesine giden emekli öğretmeni, bankanın güvenlik görevlisi ve memurları defalarca uyardı. Ancak ikna olmayan Ahmet S., bankadan çıkarak tekrar tekrar içeri girdi. Üçüncü denemesinde banka yetkilileri durumu polise bildirdi.

PARAYI KURTARDI

Polis ekipleri bankaya ulaşmadan hemen önce, Ahmet S. parayı ATM üzerinden göndermeye çalıştı. Tam bu sırada yaşananlar ise filmleri aratmadı:

ŞARZI BİTTİ İRTİBATI KESİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakın arkadaşlarının yoğun çabası sonucu dolandırılmak üzere olduğuna ikna edilen Ahmet S., parasını yatırmaktan vazgeçti. Yaşadığı süreci anlatan emekli öğretmen Ahmet S., dolandırıcının kendisine büyük bir güven verdiğini belirterek şunları söyledi:

"11 bin lira gönderirsem çok para kazanacağımı söyledi. Hakikaten içimden para yatırmak geçti. Maaşımı çekip tam gönderecekken telefonumun şarjı bitti, ATM arızalandı. Güvenlik, polis ve arkadaşlarım vazgeçirdi. Helal paramız harama gitmedi."

Ahmet S.'nin olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.