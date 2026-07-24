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Kaynak: DHA

Isparta-Antalya kara yolu Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ö.A. (46) idaresindeki pikap ile R.I. (44) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, aracın içerisinde bulunan Kazada sürücü R.I. ile S.I. (41), S.I. (19) ve B.E.I. (15) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ!

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.