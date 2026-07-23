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Kaynak: AA / DHA / İHA

Burdur'da ikiz kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 18 yaşındaki genç, ikiz kardeşi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Armağan İlci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir M.Y. (18) ile ikizi Refik E.Y. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında Bekir M.Y., eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşini el, yüz ve kafa bölgesinden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Refik E.Y., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Bekir M.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında, Çocuk Ergen Psikolojisi Bölümü'nden alınan rapor doğrultusunda gözlem kararı verildi. Bekir M.Y., gözlem altına alınmak üzere Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.