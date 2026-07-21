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Kaynak: İHA

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyü civarında seyir halinde bulunan bir biçerdöverin motor kısmında, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin itfaiye personeli yönlendirildi.

Kısa süre içerisinde adrese varan ekipler, yoğun çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle biçerdöverde maddi hasar oluşurken, yaklaşık 1 dönümlük anız arazisi de küle döndü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin komşu ekili tarlalara yayılmasını engelledi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış kaynağını tespit etmeye yönelik incelemeler başladı.