Burdur'da meydana gelen kazada otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Süleyman K. (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Fatma S, Zeynep S, Rabia K. ve Emel K. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süleyman K'nin cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.