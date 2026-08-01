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Kaynak: İHA

Yangın, Hızır İlyas Mahallesi Halil Ağa Çıkmazı Sokak'ta bulunan Muzaffer Ç.'ye ait bağ evinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangın sonrası yapılan incelemede bağ evinin tamamen zarar gördüğü belirlendi. Bahçede park halinde bulunan 15 SH 812 plakalı otomobil ise yangından kısmen etkilenerek hasar aldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.