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Kaynak: İHA

Burdur'da sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Alim Çolak'tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek amacıyla gencin yaşadığı eve gitti.

İçeri giren aile fertleri, Çolak'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, genç adamın yaşamını yitirdiği saptandı.

Emniyet güçlerinin ikamette gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çolak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastanede tamamlanan otopsi sürecinde, 26 yaşındaki gencin kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.