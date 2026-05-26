Kaza, saat 18.00 sularında Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 15 AAC 348 plakalı tır, kırmızı ışık yanması üzerine aniden yavaşlayarak durdu.

Tırın ani duruşu nedeniyle arkasından gelen İ.T. idaresindeki 03 L 8888 plakalı otomobil, M.K. kontrolündeki 03 AIC 920 plakalı hafif ticari araç, E.S. yönetimindeki 34 KVP 237 plakalı hafif ticari araç ve R.M. idaresindeki 64 ABP 443 plakalı otomobil zincirleme şekilde birbirine çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, araçlarda bulunan R.M., E.M., Y.Y.T., Y.T.T. ve K.Y. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Burdur-Antalya kara yolunda ulaşım bir süreliğine tamamen durdu. Kazaya karışan 5 aracın polis ve çekici ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.