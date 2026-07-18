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Kaynak: İHA

Burdur’un Kışla Mahallesi Selendi mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALELERİ SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevlere 3 araç ve 9 personelle müdahale eden ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 20 dekarlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.