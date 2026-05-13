Siyasetçiler elbette ki mensup oldukları partileri ile bazı sıkıntı ya da sorunlar yaşayabilir ve bunun neticesinde de partilerinden istifa ederek kendi yoluna gidebilir, bu her siyasetçinin en doğal demokratik hakkıdır ve hiç kimse itiraz da edemez.

Tamam partisinden istifa etmek ya da yollarını ayırmak her siyasetçinin en demokratik hakkıdır amma ve lakin her hak gibi bu hakkında kötüye kullanılmaması, özellikle de kişisel menfaatler için istismar edilmemesi gerekmektedir.

Bakınız bir siyasetçinin mensubu olduğu partiden istifa edip sonra da yıllarca en amansızca eleştirdiği ve siyaseten tamı tamına zıt olduğu bir siyasi partiye katılması hayatın olağan akışına uygun bir iş ya da tercih değildir.

Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki seçmen seçimlere giren her siyasetçiye seçimler sırasında savunduğu politikalar ve mensup olduğu partiye bakarak oy verir. Hatta Türkiye özelinde konuşursak çoğu zaman seçmen kime oy verdiği ile de pek ilgilenmez, partisi kimi aday gösterdiyse gider ona oy verir.

Bu detaylı açıklamaları yaptım ki Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AKP’ye katılması hakkındaki yorumlarım objektiflikten sapan, körü körüne bir parti savunması sanılmasın.

Bakınız; Burcu Köksal, CHP içinde milliyetçi-ulusalcı çizgiyi temsil eden isimlerden biri olarak bilinmektedir.

Köksal, 2024 yerel seçim sürecinde DEM Parti ve “kent uzlaşısı” ekseninde yaptığı açıklamalarla Türkiye siyasetinin en çok tartışılan isimlerinden biri haline gelmişti. CHP içinde de gerilim yaratan bu çıkışlar, partinin “kent uzlaşısı” ve DEM Parti ile ilişkilerine dair tartışmaları arş-ı alaya çıkarmıştı.

Burcu Köksal, CHP milletvekili olarak görev yaptığı dönemde AK Parti’nin yürüttüğü ilk çözüm sürecine destek veren isimler arasında da yer almamıştı. Söylemlerinde özellikle 2015 sonrası dönemde güvenlikçi ve sert muhalefet çizgisine yakın bir tutum sergilemişti.

PKK saldırılarının yeniden yoğunlaştığı dönemde daima CHP içindeki milliyetçi-ulusalcı damara yakın duran siyasetçiler arasında değerlendirilmişti.

2024 Yerel seçim kampanyası sırasında Afyonkarahisar’daki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada kullandığı “Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.” ifadesi, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu açıklama ülke çapında ciddi bir tartışma yaratmış, CHP yönetimi içinde de rahatsızlığa neden olmuş ve özellikle DEM Parti seçmeniyle yürütülen siyasi temaslar açısından zarar verici olarak değerlendirilmişti.

Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalar büyüyünce Köksal’ın sözlerini “dil sürçmesi” olarak yorumlamış ve parti yönetimi, CHP belediyelerinin tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan açıklamalar yapmıştı.

Ancak Burcu Köksal geri adım atmamış ve sonraki açıklamalarında da sözlerinin arkasında olduğunu açık biçimde ifade etmişti. Sosyal medya ve basın açıklamalarında “Belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim.” ve “Afyon ittifakında DEM ve HÜDA-PAR yoktur.” ifadelerini kullanmaya çekinmemişti.

Bu açıklamalar, CHP içinde yeni bir tartışma başlatmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bazı isimler Köksal’ın söylemlerine sert tepki göstermişti. O dönemde tartışmalar, CHP’nin DEM Parti ile kurduğu siyasi ilişki ekseninde uygulanan stratejiye zarar verici olarak değerlendirilmişti.

Burcu Köksal DEM Parti’ye karşı geliştirdiği bu mesafeli ve sert dil nedeniyle kamuoyunda da hep “çözüm süreci karşıtı” çizgide konumlandırılmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nı kazanan Köksal, seçim sonrasında da DEM Parti’ye ve yeni çözüm sürecine mesafeli çizgisini koruyan bir profil sergilemeye devam etti.

Siyasi kariyerinde özellikle; DEM Parti’ye karşı net tutum koyması ve çözüm süreci tartışmalarına eleştirel yaklaşımı öne çıkan başlıklar haline geldi.

Peki, şimdi ne oldu da CHP’yi bile DEM parti ilişkileri açısından sorgulayan Köksal gitti DEM parti ile çözüm süreci arayan AKP’ye savruldu?

Demedi demeyin eğer Burcu Köksal bu konuda çok ikna edici ve net bir açıklama yapmazsa kamuoyu doğal olarak “bu savrulma ancak ve ancak ya bir tehdit ya da bir menfaat sonucu gerçekleşmiştir” diye düşünmeye başlayacaktır...

Birde bakalım bakalım Burcu Köksal bundan sonra da DEM ve HÜDA-PAR karşıtı açıklamalar yapabilecek mi doğrusu çok mu çok merak ediyorum.