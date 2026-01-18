‘Haziran Gecesi’, ‘Maskeli Balo’, ‘Elveda Derken’ ve ‘Keşke Hiç Büyümeseydik’ gibi yapımlarla tanınan Burcu Kara, son dönemde verdiği röportajlar ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmüyor.
Burcu Kara’dan estetik modasına isyan: O sözler gündem oldu: Aynı dudak, aynı burun… İnsanları karıştırıyorum
Son dönemde İznik’te zeytincilik yapmaya başlamasıyla dikkat çeken Burcu Kara, bu kez estetik konusundaki samimi açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. 45 yaşındaki oyuncu, “Aynı dudak, aynı burun… İnsanları karıştırıyorum” sözleriyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Zeytincilik sektörüne adım atarak sürpriz bir tercih yapan güzel oyuncu, bu değişiklikle herkesi şaşırtmış ve uzun süre konuşulmuştu. Kara, şimdi de hızla yaygınlaşan estetik trendlerine dair görüşleriyle ilgi odağı haline geldi.
‘AYNI DUDAK, AYNI BURUN’
Estetik müdahalelere mesafeli olduğunu vurgulayan Kara, “Gerekli olmadığı sürece küçük yaşlara kadar düşmesi beni çok üzüyor açıkçası. Mükemmeliyetçi olmaya çalışılması sosyal medyadan kaynaklı. Ben bazen karıştırıyorum insanları. Aynı dudak, aynı burun...” ifadelerini kullandı. Ünlü ismin içten sözleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Ekranlardaki ışıltılı hayatın ötesinde kendine sakin bir dünya kuran Burcu Kara, doğup büyüdüğü İznik’te zeytincilikle uğraşmaya başladı.
Ailesinin yıllardır zeytin üreticiliği yaptığı bilinen oyuncu, ağaçlara duyduğu sevgiyi profesyonel bir işe dönüştürdü. Eşi Fırat Parlak ile her yaz İznik Gölü kıyısındaki bahçelerinde vakit geçiren Kara, tamamen doğal ve işlem görmemiş zeytinlerden zeytinyağı üretmeye başladı.
Kendi markasını hayata geçirme hazırlıklarını sürdüren oyuncu, ilk hasattan elde ettiği özel zeytinyağını kısa süre önce yakın arkadaşı Seda Sayan’a da tattırdı.
Sosyal medya hesabından köy yaşamına dair paylaşımlarını sürdüren Burcu Kara, sade ve doğal tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi, beğeni ve yorum topluyor.
BURCU KARA KİMDİR?
Burcu Kara, 1 Mart 1980 tarihinde Bursa’da doğmuş Türk oyuncu, sunucu ve eski haber spikeridir.
Öğretmen anne-babanın çocuğu olan Kara, ilkokulu erken bitirip 16 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’ne başlamış ve 20 yaşında (2000) mezun oldu.
Üniversite yıllarında yerel kanallarda sunuculuk yapan Kara, mezuniyet sonrası Bursa’da yatırım uzmanlığı yapmış ancak heyecan bulamayınca İstanbul’a yöneldi.
Olay TV, Kanal D, Radyo D gibi mecralarda muhabirlik, haber spikerliği ve sunuculuk görevlerinde bulundu. Şahika Tekand’dan oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım attı.
İlk büyük çıkışını 2004’te ‘Haziran Gecesi’ dizisindeki “Duygu” rolüyle yakalayan Kara, ardından şu yapımlarda rol almıştır:
• Elveda Derken (Zeynep)
• Maskeli Balo
• Kirli Beyaz
• Yıllar Sonra
• Tozlu Yollar
• Tatar Ramazan
• Milat
• Kördüğüm
• Keşke Hiç Büyümeseydik (Serpil Ulukış)
• Kırmızı Oda (Zuhal)
• Hakim
• Arka Sokaklar (Komiser Seval Aslan – son dönem rolleri arasında öne çıkıyor)
Sinema filmleri arasında Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, O Şimdi Mahkum, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu ve Şuursuz Aşk yer alır. Tiyatroda ise Güllü, Tatlı Çarşamba gibi oyunlarda sahne aldı.
Özel hayatında 2011’de oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiş ancak 2012’de boşanmıştır. 2016’da yönetmen Fırat Doğu Parlak ile Brüksel’de evlenmiş ve bu evlilikten 2017 doğumlu Ali Çınar Parlak adlı bir oğlu oldu.
Doğup büyüdüğü İznik’te zeytincilikle uğraşmaya başlayan Kara, doğal zeytinyağı üretimi yapmış ve kendi markasını kurma çalışmalarını sürdürüyor. Köy hayatı paylaşımları ve estetik trendlerine yönelik samimi eleştirileriyle sosyal medyada dikkat çekiyor.
Başarılı oyunculuğu, doğaya dönüş tercihi ve içten açıklamalarıyla tanınan Burcu Kara, televizyon ile sinema dünyasının sevilen isimleri arasında yer almaktadır.