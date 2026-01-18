Burcu Kara’dan estetik modasına isyan: O sözler gündem oldu: Aynı dudak, aynı burun… İnsanları karıştırıyorum

Özel hayatında 2011’de oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiş ancak 2012’de boşanmıştır. 2016’da yönetmen Fırat Doğu Parlak ile Brüksel’de evlenmiş ve bu evlilikten 2017 doğumlu Ali Çınar Parlak adlı bir oğlu oldu.