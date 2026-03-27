Bir etkinlik çıkışında basın mensuplarıyla konuşan Güneş, Akalın’ı ne sanatsal açıdan ne de duruş bakımından kendisine yakın bulduğunu ifade etti. Hatta onu müzikal anlamda rakip olarak dahi görmediğini belirterek sözlerinin dozunu daha da yükseltti.
Burcu Güneş gemileri yaktı: Emre Altuğ ve Demet Akalın'a sert sözler
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Emre Altuğ’un yeni albüm lansmanında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini adeta sarstı. Güneş, özellikle Demet Akalın hakkında kullandığı sert ifadelerle dikkat çekerken, ardından Ece Seçkin, İrem Derici ve Bengü gibi isimleri de eleştirilerinin odağına aldı.Derleyen: Hande Karacan
Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamaların ardından Güneş, bir video paylaşarak sözlerine açıklık getirdi.
Röportajının bağlamından koparıldığını savunan sanatçı, aslında sektördeki genel yapıyı ve “popüler kültür figürlerini” eleştirdiğini dile getirdi. Mesleğine dair konularda yüzeysel konuşmayı kendine yakıştırmadığını söyleyen Güneş, Türkiye’de birçok alanda hak eden ile etmeyen arasındaki çizginin bulanıklaştığını vurguladı.
Sektörde uzun süredir bir “değer karmaşası” yaşandığını belirten şarkıcı, bu durumun sadece müzik dünyasıyla sınırlı olmadığını, toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade etti.
Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Güneş, sosyal medya paylaşımlarında Ece Seçkin ve İrem Derici’ye yönelik sert ve alaycı ifadeler kullanarak gerilimi daha da tırmandırdı. Özellikle Seçkin’e yönelik sözleri kısa sürede gündem olurken, Derici’den gecikmeyen bir yanıt geldi.
İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güneş’i ağır ifadelerle eleştirerek tartışmayı karşılıklı atışmaya dönüştürdü. Derici, Güneş’in sözlerini “abartılı ve gerçeklikten uzak” bulduğunu ima ederken, Ece Seçkin’e de destek verdi.
“BENİM İÇİN ARTIK BİTMİŞTİR”
Tüm bu gelişmelerin ardından Güneş’in, kendisini eleştiren Emre Altuğ hakkında da “benim için artık bitmiştir” diyerek kesin bir tavır sergilemesi dikkat çekti.