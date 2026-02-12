Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları



Burçları için bugün gökyüzü sürprizler hazırlıyor. Aşkta cesur adımlar, kariyerde yeni fırsatlar ve maddi konularda dikkat çeken gelişmeler sizi bekliyor...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 1

KOÇ

Enerjiniz yüksek ama sabrınız düşük olabilir. İş ortamında hızlı kararlar almak isteyeceksiniz. Aşkta ani çıkışlardan kaçının. Akşam saatleri daha dengeli.

1 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 2

BOĞA

Maddi konular gündemde. Beklediğiniz bir ödeme ya da haber gelebilir. İlişkilerde güven duygusu ön planda. İç sesinizi dinleyin.

2 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğiniz artıyor. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler… Yanlış anlaşılmalara dikkat. Aşkta sürpriz bir konuşma gündeme gelebilir.

3 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 4

YENGEÇ

Duygusal hassasiyet artıyor. Geçmiş konular tekrar aklınıza gelebilir. Aile içi meselelerde uzlaştırıcı rol üstlenebilirsiniz.

4 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 5

ASLAN

Sahne sizin! Dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İş hayatında önemli bir görüşme öne çıkıyor. Aşkta gurur yapmamaya dikkat.

5 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 6

BAŞAK

Detaycılığınız bugün işe yarıyor. Eksik kalan bir işi tamamlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili küçük kontroller ihmal edilmemeli.

6 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 7

TERAZİ

İkili ilişkilerde denge arayışı var. Partnerinizle açık iletişim kurmanız gereken bir gün. Sosyal çevreden güzel bir davet alabilirsiniz.

7 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 8

AKREP

Gizli kalan bir konu açığa çıkabilir. Sezgileriniz çok güçlü. İş hayatında stratejik davranmanız gereken bir gün.

8 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 9

YAY

Yeni planlar, yeni hedefler… Eğitim veya seyahat gündeme gelebilir. Aşkta cesur bir adım atabilirsiniz.

9 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 10

OĞLAK

Sorumluluklar artıyor ama kontrol sizde. Maddi konularda temkinli olun. Aile büyükleriyle ilgili bir konu gündeme gelebilir.

10 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 11

KOVA

Ortaklıklar ve iş birlikleri ön planda. Yeni bir anlaşma ya da proje konuşulabilir. Duygusal hayatınızda netleşme zamanı.

11 12
Burçları için bugün gökyüzü hangi sürprizleri hazırlıyor? 12 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 12

BALIK

Ruhsal olarak dalgalı bir gün olabilir. Sezgilerinize güvenin ama hayallere fazla kapılmayın. Küçük sağlık konularına dikkat.

12 12
Kaynak: Diğer
