“Sen Sevda Mısın?”, “Mecnun”, “Aşk Mı Lazım” ve “İstersen” gibi parçalarıyla gönüllerde taht kuran Buray, önceki gün Etiler’de kameralara yakalandı.

Seyahat tutkusunu dile getiren ünlü sanatçı, bugüne dek pek çok ülkeyi gördüğünü ifade etti ve ardından lüks aracıyla göz doldurdu.

BURAY, ETİLER’DE OBJEKTİFLERE TAKILDI

Birikim yaparak gezilere çıktığını anlatan şarkıcı, “Bekârken kazandığımı yolculuklara harcıyorum. Amacım tüm dünya ülkelerini görmek. Şimdiye kadar 82 ülkeyi ziyaret ettim” şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Buray, yaklaşık 50 milyon TL değer biçilen yeni lüks aracına binerek evine doğru yola çıktı.

BURAY KİMDİR?

Kıbrıslı Türk şarkıcı ve besteci Buray Hoşsöz, son yıllarda Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 15 Haziran 1984’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde dünyaya gelen sanatçı, müzik eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nde tamamladı. Ardından İngiltere’de müzik prodüksiyonu ve ses mühendisliği üzerine yüksek lisans yaparak akademik kariyerini güçlendirdi.

Müzik kariyerine sahne performansları ve aranjörlük çalışmalarıyla başlayan Buray, asıl çıkışını 2015 yılında yayımladığı “1 Şişe Aşk” adlı albümüyle yaptı. Albümde yer alan “İstersen” ve “Sen Sevda Mısın” adlı şarkılar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve listelerde üst sıralarda yer aldı.

Başarılı sanatçı, daha sonra yayımladığı “Sahiden”, “Kehanet” ve “Başka Hikayeler” albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü. Duygusal sözleri, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Buray, Türkiye ve KKTC başta olmak üzere birçok ülkede konserler vererek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.