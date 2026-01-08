Birçok ünlü ismin tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürerken, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İstanbul'da uyuşturucu etkisi altında olduğu görülen gençlerin görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

'KORKUNÇ VE ÖLÜMCÜL...'

Görüntülerin İstanbul'un Pendik'te çekildiğini ifade eden Çömez, yetkilileri uyardı. Çömez, "Bu gençler, “fentanyl fold” denen belirtiler gösteriyor" diyerek maddenin "korkunç ve ölümcül bir uyuşturucu" olduğunu belirtti.

İYİ Partili vekil, durumun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin kapsamlı mücadele yürütmesi gerektiğininin altını çizdi.

Turhan Çömez'in yoğum yağan paylaşımı şöyle:

"Bu kez görüntüler Pendik’ten. Yeniden uyarmak istiyorum. Bu gençler, “fentanyl fold” denen belirtiler gösteriyor. Fentanil, korkunç ve ölümcül bir uyuşturucudur. Farklı ilaç görüntüleri altında sokaklara sürülüyor. Mevcut uyuşturucular içinde en tehlikelilerden biridir. Ciddiye almak ve kapsamlı bir mücadele yürütmek şart!"