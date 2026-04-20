Trendyol Süper Lig'de 30'uncu haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
GAZİANTEP FK 3 HAFTALIK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ
Burak Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından çıktığı ilk maçta 3 haftalık galibiyet hasretini bitiren Gaziantep FK'da goller Bayo, Bennasser(k.k.), Sorescu'dan (pen.) geldi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltirken Kayserispor ise 23 puanda kaldı.