Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı sert açıklamaların ardından istifa edeceğini duyurmuştu.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz, konuyla ilgili Ajansspor’a konuştu:

“Burak hocayla henüz görüşmedim. Sağlık sorunlarım var, bir operasyon geçirdim. Daha önce de istifa etmişti ve geri döndürmüştük. Ancak bu kez geri dönüş zor görünüyor. İstifasını sundu, yapacak bir şey yok. Türk futbolunda böyle durumlar yaşanabiliyor. Her iki taraf için de hayırlı olsun.”

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Yılmaz, maç sonu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülkede 18. sıradan 1. sıraya kadar herkes hakemden şikayetçi. MHK Başkanı Ali kıran baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu. Büyükler koruyor tabii ki. Anlayabiliyorum. Ama çok rahatlar. Ben sıkıntılı bir federasyon yaşadım, ondan yaptılar. Bana karşı yapılan, Gaziantep FK'ye yapılan hatalar çok fazla oldu. Onu basın toplantısında söyleyeceğim. Federasyonda bazı insanlar sürekli tehditvari, sürekli şeyli konuşuyorlar. Şimdi konuşacağım birazdan. Çünkü istifa ediyorum."

“BUNDAN SONRA BİTMİŞTİR”

"İkinci gol faul değilse ne diyeyim? Niye MHK Başkanı'na dokunulmuyor. Nedir ya bu? Kimler geldi, kimler geçti. Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler, o başka. Ama Türk futbolunun kalitesi yerlerde. Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bu zamana kadar çok değerli, başarılı teknik direktörler gibi başarısızlık yaşamadım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Beni kimin eleştirdiğinin de çok önemi yok. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bundan sonra bitmiştir. Herkesin yolu açık olsun."

“NASIL BAHİS OYNANIR, NEREDEN OYNANIR BİLMEM”

"Yürekli olan bir dijital platform varsa, Gaziantep FK'ya yapılan hakem hatalarını çıkarsın. Trabzonspor maçında yediğimiz ofsayttan gol, Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltımız. Bunlara bakalım. Bugün yediğimiz ikinci goldeki pozisyon, faul değil diyorsanız sizin görüşünüzdür ama bence yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra Ozan Ergün tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi. Bunlar futbolda olan şeyler ama buradan şunu söylemek istiyorum; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş beni aradı, 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Lütfen iyi dinleyin beni. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım. 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar aradı, 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Lütfen burayı iyi dinleyin, 'çıkarttırdım' dedi. Kendinizi benim yerime koyun. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem, takdir edersiniz ki ihtiyacım da yok."

“BURADA BİR ADALETSİZLİK, TERBİYESİZLİK VE HAK YEME VAR”

“Ondan sonra gerekli yerleri, başkanları aradım. Ortalık karıştı. Üç gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni oyundan attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı, haksız yere atılmıştım. Sonrasında Fuat Göktaş'ı aradım. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ım, dinim, kitabım üzerine yemin ederim. Aradım ve telefonda yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Acaba ben miyim diye yoklama çekti Fuat Göktaş. Kendisine telefonda kötü kelimeler kullandım. O benim hatamdı ama ondan sonra Gaziantep FK'ya gereğini yaptılar, her maçta beni doğradılar kardeşim. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben bugün istifa ediyorum. Bıktım çünkü. Her gün İbrahim Hacıosmanoğlu'yla, Mecnun Otyakmaz'la konuşuyoruz. Sevgili Mecnun Abi bana, 'O Burak Yılmaz açıklanmadı çünkü altyapıları açıklamadık' dedi. Benim altyapımda en az on kişi ceza aldı, hepinizin altyapısında bahisten ceza alan adamlar var. Burada bir adaletsizlik, terbiyesizlik ve hak yeme var.”

“HEPSİNE CEVABINI VERECEĞİM”

"Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmez. Bu federasyonla olur mu? Milli takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler, Allah razı olsun saygı duyuyorum ama herkes orada Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş. Bana istedikleri cezayı versinler. Birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Sonrasında ben telefonda kendisine kötü konuştuğum için beni her maçta doğradılar. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet."