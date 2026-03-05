Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Türkiye Kupası’nda sahasında Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Yılmaz, açıklamalarıyla veda ihtimalini gündeme taşıdı.

Tabii üzücü bir gün. Özellikle beraberliğin yettiği bir maç oynadık. Aslında çok iyi başladık ama ne yazık ki bireysel hatalardan gol yedik. Böyle maçlarda performansın üzerine çıkmak zorundayız. Karşımızda çok yetenekli bir oyuncu grubu var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt. Hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler. Ondan sonra kırıldık tabii. Ya beraberliği bulacaktık ya da 3-4 olacaktı maç. Risk aldık. Ama futbolun doğasında bu var. Çok kırgınım çünkü bir şey yapamıyorum. Yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Artık ofsayt kuralını bilmiyorum. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıyor ve gol oluyor. Ofsayt veriliyor. Bir şey söyleyince de ceza alıyoruz. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Burada çok büyük bir emek ve mücadele var. Bazı şeyleri değiştiremeyince soğuyorum. Ben kendimi adıyorum her şeye