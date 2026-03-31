Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Kosova ile oynayacağı mücadele öncesinde sosyal medya hesabından duygusal ve çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Yıllarca ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tecrübeli isim, milli formanın ağırlığına ve omuzlara yüklediği sorumluluğa dikkat çekti.

“MİLLİ FORMANIN AĞIRLIĞI VARDIR”

Milli formayı giymenin hissettirdiklerini aktaran Yılmaz, “Bu akşam sahaya çıkacak kardeşlerim gibi içimde tarif edilmesi zor bir duygu var… Yıllarca o formayı gururla taşımış biri olarak şunu söyleyebilirim; milli forma, insanın omuzlarına sadece bir kumaş gibi oturmaz. Ağırlığı vardır… Ama o ağırlık insanı ezmez, aksine büyütür. Çünkü o forma; sokakta top oynayan çocukların hayali, gecesini gündüzüne katan insanların umudu, bu ülkenin ortak gururudur.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA KUPASI HEP BİR EKSİKLİK BIRAKTI”

Kendi jenerasyonlarının eksik kaldığı tek başarının Dünya Kupası olduğunu belirten Burak Yılmaz, turnuvanın kendisinde bıraktığı özlemi şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim jenerasyonumuzun içinde hep bir eksiklik kaldı… Dünya Kupası. Turnuva zamanı geldiğinde içimde bir sızı olur. ‘Orada olmalıydık’ duygusu hiç geçmez. O atmosferi dışarıdan izlemek, anlatması zor bir özlem bırakır insanda. İşte o özlem, bugün hâlâ milyonların kalbinde yaşıyor.”

“O HAYALİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİLERİ”

Bugün sahaya çıkacak futbolcuların bu hayalin günümüzdeki temsilcileri olduğunu vurgulayan efsane golcü, mücadelenin geçmişle geleceği birleştirdiğini söyledi:

“Bugün sahaya çıkacak olan kardeşlerim, o hayalin bugünkü temsilcileri. Onların attığı her adımda, ortaya koyduğu her mücadelede aslında geçmişle gelecek birleşiyor. Bizim yaşadığımız duygular, onların heyecanıyla yeniden hayat buluyor. Milli Takım dediğin şey biraz da budur; nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye. Yarım kalan hayallerin, yeniden yazılma ihtimali.”

“HER MAÇ BÜYÜK HAYALE ATILAN ANLAMLI BİR ADIMDIR”

Kosova maçının önemine de değinen Yılmaz, bayrağımızı dev organizasyonda görme arzusunu yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Kosova maçı belki takvimde bir gün gibi durur ama bizler için çok daha fazlası. Çünkü her milli maç, o büyük hayale atılan küçük ama anlamlı bir adımdır. Eminim ki bugün sahada olacak herkesin yüreğinde aynı şey var; milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağımızı Dünya Kupası’nda dalgalandırmak. Kalbimiz, desteğimiz, inancımız sizinle BİZİM ÇOCUKLAR…”