Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
METİN DİYADİN 10. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada henüz 10. dakikada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin maçın dördüncü hakemine yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
BURAK YILMAZ'IN HAKEM TEPKİSİNİ AKILLARA GETİRDİ
Kırmızı kart sonrası tribüne çıkan Metin Diyadin'in bir anlık öfke patlaması, dün Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kartı akıllara getirdi.