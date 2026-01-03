Antalya'da sezonun ikinci yarısı için hazırlık kampı gerçekleştiren Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Tribünlerden kendisine yönelik edilen küfürler nedeniyle görevi bıraktığını açıklayıp sonrasında tekrar takımın başına geri dönen Burak Yılmaz, yaşanan bu sürece dair konuştu.

BURAK YILMAZ: 'İSTİFA KARARIMDA FARKLI SEBEPLER VARDI'

Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Gündemi bir süre meşgul ettik. Bunla ilgili kamuoyundan da özür diledim. Hangi teknik direktör bu kadar güzel şeyle inşa ettiği bir yerden ayrılmak ister. Tabii ki istemeyerek, gönlümüz kırılarak verdiğimiz bir karardı. Ancak şehrimizin, taraftarımızın, büyüklerimizin, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun desteği ve bizi olan inançlarıyla hoşnut olmadığımız şeylerde yaptıkları düzeltmelerle görevimize döndük. Tabii ki ben iki kişinin ettiği küfürden dolayı görevi bırakmadım. Bunun altında yatan çok farklı sebepler vardı ama başta başkanımızın samimiyeti ve verdiği destek göreve tekrar dönmeme vesile oldu. Biz bu meseleyi aile içinde çözdük. Ben hiçbir zaman aile özelini dışarı aktarmam."