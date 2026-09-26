Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın yönetimindeki ilk saha çalışmasında futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon programına geçen oyuncular, çabukluk ve çeviklik üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda tempo tuttu.
Antrenmanın sonraki bölümünde pas organizasyonlarına ağırlık verildi. Futbolcular, bu çalışmanın ardından hücum bölgesindeki pozisyonları geliştirmeye yönelik son vuruş idmanına geçti.
Günün ilk saha çalışması, taktiksel oyunun uygulanmasıyla sona erdi. Çorum FK'nın Antalya'daki kamp programı, akşam yapılacak ikinci antrenmanla devam edecek.