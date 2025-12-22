Burak Sergen geçtiğimiz mayıs ayında kendinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu eşinin doğum gününü cumartesi akşamı özel bir partiyle kutladı.

Burak Sergen eşi Gizem’e olan duygularını da şöyle dile getirdi:

"Bu hatun benim her şeyim. Ona ‘merhaba’ dediğim an onun oldum. Doğum günü; benim hayata tutunduğum gün".

ŞİMDİLERDE KURULUŞ ORHAN’DA ROL ALIYOR

atv'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizinin oyuncu kadrosuna bu sene deneyimli ünlü oyuncu Burak Sergen de katılmıştı.

Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu eşinin doğum gününde aşka geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.

Hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performansıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu aşka geldi. Eşinin doğum gününde aşka gelen Sergen, “Birbirimize merhaba dediğimizde, Birbirimizindik. Doğum günün, benim hayata tutunmam sensizliğin ve seni bulmanın anlam kazandığı gündü

Doğum günün kutlu olsun bir tanem...” ifadelerini kullandı.