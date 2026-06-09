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Mevcut anayasadaki özgürlükçü maddelerin uygulanıp uygulanmadığını sorgulayan Dalgın, "Anayasada tek bir kelime dahi değiştirmeden atılabilecek pratik adımlar var, neden yapmıyorsunuz?" diyerek iktidara yüklendi. İşte siyasetin gündemine oturan o 5 soru...

1. "MEVCUT ANAYASA HANGİ ÖZGÜRLÜKÇÜ ADIMI ENGELLİYOR?"

Burak Dalgın, ilk sorusunda iktidarın ve meclis yönetiminin "yeni anayasa" gerekçelerini masaya yatırdı. Mevcut sistemin demokratik adımlar atmaya engel teşkil edip etmediğini soran Dalgın, şu soruyu yöneltti:

"Mevcut anayasamızdaki hangi maddeler Meclis ve hükümetin ‘sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü’ adımlar atması için elini bağlıyor?"

2. "EŞİTLİK VE İFADE HÜRRİYETİ MADDELERİ UYGULANIYOR MU?"

İkinci soruda anayasanın değiştirilmesinden ziyade mevcut maddelerin uygulanma durumuna dikkat çeken Dalgın, eşitlik, ifade özgürlüğü ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına vurgu yaptı:

Madde 10 (Kanun Önünde Eşitlik): Herkesin kanun önünde eşit olduğu maddesi hayatta karşılık buluyor mu?

Madde 26 (Düşünceyi İfade Hürriyeti): Vatandaşlar fikirlerini özgürce dile getirebiliyor mu?

Madde 34 (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı): Önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı yapma hakkı ne kadar korunuyor?

Madde 153 (AYM Kararlarının Bağlayıcılığı): En üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyuluyor mu?

3. "TEK BİR KELİME DEĞİŞTİRMEDEN ATILACAK ADIMLARI NEDEN ATMIYORSUNUZ?"

Türkiye’nin daha adil ve demokratik bir ülke olması için yasal bir değişikliğe bile ihtiyaç duyulmayan alanlar olduğunu savunan Dalgın, yargı pratiklerine yönelik "Türkiye’yi daha adil, hür ve demokratik yapmak için anayasada, hatta kanunlarda bir kelime dahi değiştirmeden atılabilecek pek çok pratik adım var. Mesela; tutuksuz yargılamanın esas olması, lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesi, masumiyet karinesine dikkat edilmesi. Neden yapmıyorsunuz?"eleştirisinde bulundu.

4. MECLİS ARİTMETİĞİ VE REFERANDUM ÇIKMAZI: MİLLETE GİDECEĞİZ DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?

Anayasa değişikliğinin hukuki mekaniğine ve Meclis'teki sandalye sayılarına dikkat çeken Dalgın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a referandum sandığını işaret ederek "İşin hukuki mekaniğine bakarsak sayılar belli. Anayasa teklifi Meclis’te 360’ın altında oy alırsa düşer. 360-400 aralığında oy alırsa referanduma gider. 400’ün üzerinde oy alırsa referanduma gerek kalmaz, ama yine de referanduma gidilebilir. 'Her halükarda millete gideceğiz' diyebiliyor musunuz?" dedi.

5. "MEVCUT SİYASİ ORTAM ANAYASA YAPMAYA UYGUN MU?"

Son sorusunda anayasa yapım süreçlerinin toplumsal uzlaşı gerektirdiğinin altını çizen Burak Dalgın, Türkiye'nin güncel siyasi atmosferini ve basın özgürlüğünü sorguladı.

2017 yılındaki başkanlık sistemine geçiş referandumunu hatırlatan Dalgın, sorusunu şu şekilde tamamladı:

"Mevcut siyasi ortamın diyalog, müzakere, ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri hakkı, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü gibi anayasa yapmanın gerektirdiği şartları haiz kanaatinde misiniz? (Son anayasa değişikliği 2017’de olağanüstü hal (OHAL) ortamında yapılmıştı)"

İşte Burak Dalgın'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı;