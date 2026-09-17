Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi “Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor

“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Üretici Melis Sayın, sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün almayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 1

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çilek hasadı başladı.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 2

Yunus Emre Mahallesi’ndeki 5 dönümlük alanda yetiştirilen çilekler olgunlaştı.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 3

Üretici Melis Sayın, aylar süren bakım çalışmalarının ardından ürünlerini toplamaya başladı.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 4

Hasat çalışmaları sabahın erken saatlerinde gerçekleştiriliyor.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 5

Olgunlaşan çilekler tek tek toplanıyor.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 6

Toplanan ürünler kasalara yerleştiriliyor.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 7

Çilekler daha sonra satışa hazırlanıyor.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 8

Ürünlerin tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 9

Sayın, üretime başlarken bölgede alternatif tarım yapılabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 10

Patnos’ta 5 dönümlük alanda çilek yetiştirdiklerini belirten Sayın, çalışmaların sonuç vermeye başladığını ifade etti.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 11

Sayın, sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 12

Verimden memnun olduklarını belirten Sayın, ilerleyen dönemde üretim alanını genişletmek istediklerini dile getirdi.

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“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor - Resim: 13

Bölgede çilek üretiminin alternatif bir tarım modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.

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