Ağrı’nın Patnos ilçesinde çilek hasadı başladı.
“Burada yetişmez” denildi: Şimdi 15 ton ürün bekleniyor
Ağrı’nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Üretici Melis Sayın, sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün almayı hedeflediklerini belirtti.Kaynak: İHA
Yunus Emre Mahallesi’ndeki 5 dönümlük alanda yetiştirilen çilekler olgunlaştı.
Üretici Melis Sayın, aylar süren bakım çalışmalarının ardından ürünlerini toplamaya başladı.
Hasat çalışmaları sabahın erken saatlerinde gerçekleştiriliyor.
Olgunlaşan çilekler tek tek toplanıyor.
Toplanan ürünler kasalara yerleştiriliyor.
Çilekler daha sonra satışa hazırlanıyor.
Ürünlerin tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.
Sayın, üretime başlarken bölgede alternatif tarım yapılabileceğini göstermek istediklerini söyledi.
Patnos’ta 5 dönümlük alanda çilek yetiştirdiklerini belirten Sayın, çalışmaların sonuç vermeye başladığını ifade etti.
Sayın, sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Verimden memnun olduklarını belirten Sayın, ilerleyen dönemde üretim alanını genişletmek istediklerini dile getirdi.
Bölgede çilek üretiminin alternatif bir tarım modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.