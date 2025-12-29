Güney Atlantik Okyanusu’nun kalbinde yer alan ve dünyanın en izole yerleşim birimlerinden biri olarak kabul edilen Tristan da Cunha, modern bankacılık sistemlerinin tamamen dışında kalmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı adada ne kredi kartı kullanılabiliyor ne de para çekilebilecek bir ATM bulunuyor.

Modern dünyanın dijital ödeme sistemleri ve bankacılık ağları, Güney Atlantik’in ortasındaki bu küçük adaya henüz ulaşamadı. Birleşik Krallık’a bağlı denizaşırı topraklardan biri olan Tristan da Cunha, teknolojik imkanların kısıtlılığı ve coğrafi izolasyonu nedeniyle günümüzde hala tamamen nakit odaklı bir ekonomi sürdürüyor.

SADECE GEMİYLE ULAŞIM MÜMKÜN

Uçak seferlerinin düzenlenmediği ve bir havaalanının bulunmadığı adaya ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanabiliyor. En yakın kara parçasına binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Tristan da Cunha’da, fiziksel izolasyon finansal sistemlere de yansımış durumda. Dijital ödeme yöntemlerinin devre dışı olduğu adada, ziyaretçilerin ve yerel halkın tüm ihtiyaçlarını nakit para ile karşılaması gerekiyor.

EKONOMİNİN CAN DAMARI

Adanın tek yerleşim merkezi olan "Edinburgh of the Seven Seas"de hayat, büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Ada ekonomisi temel olarak balıkçılık tarım ve ıstakoz ihracatı karşılıyor.

GENÇ NÜFUS AYRILIYOR, DOĞA KORUNUYOR

Kapalı bir toplum yapısına sahip olan adada, imkanların sınırlı olması nedeniyle genç nüfusun büyük bir kısmı anakaraya göç etmeyi tercih ediyor. Öte yandan, insan müdahalesinin minimum düzeyde kaldığı ada; nadir görülen penguen ve deniz kuşu türleri için dünyanın en stratejik doğal koruma alanlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.