Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgenin en büyük ve en renkli organizasyonlarından birine imza attı. Geleneksel "Köy Hayrı" vesilesiyle çevre il ve ilçelerden binlerce misafiri ağırlayan köyde, gözler yine 80 yıllık bir mirasa sahip olan "Aşıklar Sokağı"ndaydı.

1,5 KİLOMETRELİK "KISMET" MARATONU

Köy merkezinde yer alan 1,5 kilometre uzunluğundaki Aşıklar Sokağı, en şık kıyafetlerini giyen genç kız ve erkeklerin yürüyüş alanı oldu. Köy sakinlerinin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlerin de katıldığı bu yürüyüşte gençler, birbirlerini tanıma ve "nasiplerini" bulma şansı yakaladı. Sokağın sadece gençlere değil, geçmişte burada tanışıp evlenen çiftlere ve onların torunlarına da ev sahipliği yapması, geleneğin kuşaklar arası köprüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA DEĞİL, "GELENEK" TANIŞTIRDI

Sokakta yürüyenler arasında, bu gelenek sayesinde mutluluğu yakalayanlar da vardı. Esma Çetinkaya ile bu sokakta tanışan Özgür Güngör, ilişkinin ciddiyete bindiğini müjdeledi. Güngör, “Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi. Esma Çetinkaya ise heyecanını, “Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.

KUŞAKLARIN BULUŞMA NOKTASI

Geleneksel hayır yemeği sonrası sokağa akın eden evli çiftler, hatıralarını tazeleyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Teknolojinin hızı karşısında direnen ve her yıl daha fazla ilgi gören Muratlar Köyü Aşıklar Sokağı, Anadolu’nun sıcak ve samimi yüzünü temsil etmeye devam ediyor.