T24'ün haberine göre, DEM Parti kaynakları PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni yıl mesajının yarın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Öcalan'ın mesajında Türkiye'de devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerin yer alması bekleniyor. Ayrıca Öcalan mesajında, SDG'ye yönelik bazı değerlendirmelerinde olacağı tahmin ediliyor.

SDG VE ŞAM ARASINDAKİ BELİRSİZLİK

SDG ve Şam yönetimi arasında devam eden entegrasyon sürecinde bir süredir ilerleme kaydedilememişti. SDG ve Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın yıl sonuna kadar hayata geçmesi için anlaşmaya varılmış ancak taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamamıştı.