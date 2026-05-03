Dün Bundesliga'ya geri dönmeyi kutlayan Schalke 04, Paderborn'un mağlubiyetiyle birlikte bu kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

KENAN KARAMAN TERFİYİ GARANTİLEMİŞTİ

Ligin bitimine iki hafta kala sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlayan Schalke 04 milli oyuncu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti.

PADERBORN MAĞLUBİYETİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Bugün en yakın takipçisi Paderborn'un Elversberg'e deplasmanda 5-1 yenilmesiyle birlikte Schalke Bundesliga 2'de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

ÜÇ SEZON SONRA BUNDESLIGA'YA DÖNÜŞ

32 haftada 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 67 puan toplayan Schalke, Bundesliga 2'de mücadele ettiği üçüncü sezonun sonunda şampiyon olarak yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

KADROSUNDA TÜRK FUTBOLCULAR VAR

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalke kadrosunda Mertcan Ayhan ve Hasan Kurucay gibi Türk isimler de yer alıyor.