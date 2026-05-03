Dün Bundesliga'ya geri dönmeyi kutlayan Schalke 04, Paderborn'un mağlubiyetiyle birlikte bu kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bundesliga'ya dönmeyi garantileyen Schalke 04 şimdi de şampiyon oldu - Resim : 1

KENAN KARAMAN TERFİYİ GARANTİLEMİŞTİ

Ligin bitimine iki hafta kala sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlayan Schalke 04 milli oyuncu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti.

Bundesliga'ya dönmeyi garantileyen Schalke 04 şimdi de şampiyon oldu - Resim : 2

PADERBORN MAĞLUBİYETİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Bugün en yakın takipçisi Paderborn'un Elversberg'e deplasmanda 5-1 yenilmesiyle birlikte Schalke Bundesliga 2'de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Bundesliga'ya dönmeyi garantileyen Schalke 04 şimdi de şampiyon oldu - Resim : 3

ÜÇ SEZON SONRA BUNDESLIGA'YA DÖNÜŞ

32 haftada 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 67 puan toplayan Schalke, Bundesliga 2'de mücadele ettiği üçüncü sezonun sonunda şampiyon olarak yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga'ya dönmeyi garantileyen Schalke 04 şimdi de şampiyon oldu - Resim : 4

KADROSUNDA TÜRK FUTBOLCULAR VAR

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalke kadrosunda Mertcan Ayhan ve Hasan Kurucay gibi Türk isimler de yer alıyor.