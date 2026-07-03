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Kaynak: AA

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Bundesliga 2'de 2026-2027 sezonu öncesinde dikkat çeken kural değişiklikleri yapıldı.

Bundesliga yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan bazı yeni kurallar artık iki ligde de yürürlüğe girecek.

DÜNYA KUPASI KURALLARI UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte kale vuruşları ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım uygulanacak. Ayrıca oyuncu değişiklikleri için 10 saniyelik süre sınırı getirildi. Sakatlanan futbolcular ise oyuna dönmeden önce en az 1 dakika saha dışında beklemek zorunda olacak.

VAR'IN YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem (VAR), hatalı verilen ikinci sarı kart kararlarına da müdahale edebilecek. Böylece hakem hatalarının azaltılması hedefleniyor.

AVANTAJ KURALINDA DEĞİŞİKLİK

Bundesliga'da avantaj kuralının kapsamı da genişletildi. Buna göre hakemin hatalı taç atışı veya serbest vuruş kararı verdiği pozisyonlarda da avantaj uygulaması devreye girebilecek.