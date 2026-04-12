Alman futbolu tarihte bir ilke şahitlik etti. Bundesliga ekibi Union Berlin, Steffen Baumgart ile yollarını ayırma kararı alırken, boşalan koltuğa 34 yaşındaki Marie-Louise Eta’yı getirdi.

Eta, Bundesliga tarihinde bir erkek takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

Genç teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

HEIDENHEIM MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Union Berlin yönetimi, bu kritik kararı ligin son sırasında bulunan Heidenheim'a karşı alınan 3-1'lik yenilgiden sonra aldı.

"BU GRUPLA BAŞARACAĞIZ"

Zorlu bir görev devralan genç teknik direktör, ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarda özgüven dolu bir profil çizdi. Kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden dolayı çok mutluyum. Bu grupla gerekli puanları alacağımızdan eminim.

KISACA KARİYERİ

Marie-Louise Eta, futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza attı. Turbine Potsdam ile 2010’da Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Eta, ayrıca 3 Bundesliga şampiyonluğu kazanarak üst düzey rekabetin içinde yer aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe yönelen Eta, Almanya U17 Kadın Milli Takımı’nda asistandı. Erkek futboluna Union Berlin U19 ile adım atan genç teknik isim, 2023 sonunda A takım yardımcı antrenörlüğüne yükseldi.

UNION BERLİN LİGDEKİ DURUMU

Bundesliga'da 29 maç sonunda 32 puan toplayan Union Berlin, düşme hattının sıcaklığını yakından hissediyor.