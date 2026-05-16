Bundesliga'da son hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı. Küme düşen takımlarla birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

HEINDENHEIM İLE ST. PAULI BUNDESLIGA'YA VEDA ETTİ

Bundesliga'da son haftaya aynı puanla giren takımlardan Heidenheim (18.) ile St. Pauli (17.) küme düşerken Wolfsburg (16.) play-out potasında yer aldı.

BUNDESLIGA'DA AVRUPA POTASI: MİLLİ YILDIZLAR SON HAFTA YIKILDI

Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund (2.) , RB Leipzig (3.) ve Stuttgart (4.) Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Son hafta aldığı ağır mağlubiyetle Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim ligi 5. sırada tamamlayarak Bayer Leverkusen ile (6.) Avrupa Ligi'ne kaldı.

Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt ise evinde Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı ve Konferans Ligi biletini Freiburg'a kaptırdı. Ancak Freiburg Avrupa Ligi finalini kazanırsa seneye Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Böylelikle E.Frankfurt da Konferans Ligi'ne kalabilecek.

Bundesliga'da 34. hafta sonuçları:

Eintracht Frankfurt 2-2 Stuttgart

Bayern Münih 5-1 Köln

Bayer Leverkusen 1-1 Hamburg

Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund

Union Berlin 4-0 Augsburg

St. Pauli 1-3 Wolfsburg

Heidenheim 0-2 Mainz 05

Mönchengladbach 4-0 Hoffenheim

Freiburg 4-1 RB Leipzig