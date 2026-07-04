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Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Hamburg, Sidiki Cherif için harekete geçti.

İddiaya göre Alman temsilcisi, Fransız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

DÜZENLİ FORMA GARANTİSİ

Hamburg yönetiminin, Sidiki Cherif'e düzenli forma şansı bulabileceği bir proje sunduğu öğrenildi. Alman ekibinin bu teklif ile oyuncuyu ikna etmeyi hedeflediği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki temasların devam ettiği belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.