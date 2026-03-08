Almanya Bundesliga 2'nin 25. haftasında bugün oynanan Preussen Münster-Hertha Berlin maçı ilginç bir olaya sahne oldu.

PENALTI POZİSYONUNU İNCELEMEK İÇİN VAR'A GİTTİ

İlk yarının son dakikalarında rakip ceza sahası içerisinde Hertha Berlinli oyuncu Mickael Cuisance'ın yerde kalmasının ardından hakem oyunu devam ettirse de VAR tavsiyesiyle penaltı olasılığını incelemek üzere monitör başına geldi.

MONİTÖRDE GÖRÜNTÜ OLMAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Ancak hakem Felix Bickel, monitöre yaklaştığında karşısında karanlık bir ekran görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bickel ile VAR arasında konuşma devam ederken kimse ne olduğunu başta anlayamadı.

PREUSSEN MUNSTER TARAFTARI VAR MONİTÖRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKTİ

Hakemim monitöre gittiği sırada tribünden sarkan maskeli bir Preussen Münster taraftarın monitörün fişini çektiği belirtildi.

Preussen Münster tribünlerinde 'VAR kapatılsın' pankartının açılması da bu tezi güçlendirdi.

VAR HAKEMDEN BAĞIMSIZ PENALTI KARARI VERDİ

Yaşananlardan sonra VAR bu pozisyon için hakemden bağımsız bir şekilde karar verdi ve Hertha Berlin penaltı golüyle öne geçti.

HERTHA BERLIN KARŞILAŞMAYI SON DAKİKA GOLÜYLE 2-1 KAZANDI

Ev sahibi ekip Jannis Heuer ile ikinci yarının başında beraberliği sağlasa da karşılaşmada son sözü 90+3'te Marten Winkler ile Hertha Berlin söyledi ve başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle 3 puana ulaştı.

Ancak Preussen Münster taraftarlarının VAR uygulamasına müdahale etmesi maçın önüne geçti.