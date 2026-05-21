Bundesbank’ın yayımladığı Mayıs ayı ekonomik raporunda, özellikle Orta Doğu’daki savaşın ekonomik faaliyetler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Raporda, İran merkezli çatışmaların üretim ve büyüme üzerinde belirgin bir yavaşlamaya yol açabileceği ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARI VE SAVAŞ EKONOMİYİ BASKILIYOR

Rapora göre, savaşın uzaması halinde ekonomik etkilerin daha da derinleşmesi bekleniyor. Yükselen enerji maliyetleri hem hane halkı harcamalarını hem de şirketlerin yatırım ve üretim planlarını olumsuz etkiliyor.

Özellikle petrol fiyatlarındaki sert artış dikkat çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesine göre yüzde 63, yılbaşına göre ise yüzde 88 artarak 117 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişin, üretim ve lojistik maliyetlerini artırarak geniş çaplı fiyat baskısı oluşturduğu belirtiliyor.

ENFLASYON ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR

Bundesbank raporunda, Almanya’da enflasyonun Nisan ayında yüzde 2,9’a çıkarak Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı hatırlatıldı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüksek seyrini koruyacağı öngörülüyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın zamanla gıda ve hizmet sektörüne de yansıması beklenirken, geçici vergi indirimlerinin kısa vadeli sınırlı bir rahatlama sağlayabileceği ifade edildi.

SANAYİDEKİ DİRENÇ KISA SÜREBİLİR

Alman sanayisinin mart ayında güçlü siparişler aldığı ancak bu durumun kalıcı olmayabileceği vurgulandı. Şirketlerin, olası tedarik sorunları nedeniyle siparişlerini öne çektiği, bu nedenle mevcut dayanıklılığın geçici olabileceği değerlendiriliyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarının devam etmesi halinde sanayi üretiminde zayıflama bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ KÜRESEL PİYASALARI ETKİLİYOR

Raporda ayrıca, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kapanmanın piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığına dikkat çekildi.

Küresel fosil yakıt taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu hattaki aksaklıkların enerji fiyatlarını yukarı çektiği ve küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilediği belirtildi.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME, İKİNCİ ÇEYREKTE RİSK

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti. Ancak Bundesbank, ikinci çeyrekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle büyümenin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

Küresel ölçekte ise artan maliyetler ve belirsizlikler, iş dünyası beklentilerini zayıflatırken, gelişmiş ülkelerde enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği görülüyor.