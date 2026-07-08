Bunalıp oraya koştular: Sislerin içindeki saklı göl: Zigana’nın nazar boncuğu

Ailesiyle birlikte Bursa'dan Karadeniz turuna çıkan ve İngiltere'de yaşayan Damla Ülker, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Limni Gölü'ne geldiklerini söyledi. Ülker, "Burada çok güzel bir doğa manzarası olduğunu söylediler. Yol biraz zorlayıcıydı ancak buraya ulaştığımızda çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Çayımızı ve kahvemizi içtik. Doğayı çok sevdik. Her şey bizim için çok güzeldi" dedi.

Bölgenin serin havasından etkilendiğini belirten Ülker, "Bir yaylaya çıkmayı düşünüyorduk. Çok fazla araştırma yapmadan buraya geldik ancak buranın serinliği ve ormanın içerisindeki manzarası bizim için çok güzel oldu. Ziyaretçiler buraya gelirken yanlarına ceket almayı unutmasınlar" ifadelerini kullandı.