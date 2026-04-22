Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen temsili makam devir tesliminde, Mehmet Uzelli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Bulut Ali Arlıer, Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal’dan belediye başkanlığı koltuğunu devraldı. Küçük başkanın ilk talimatı ise şehirde mutluluğun artırılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kırıkkale Belediyesi’nde geleneksel makam koltuğu devri gerçekleştirildi. Etkinlikte Mehmet Uzelli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Bulut Ali Arlıer, temsili olarak belediye başkanlığı görevini Av. Ahmet Önal’dan devraldı. Program, çocukların yönetim temsili üzerinden geleceğe dair farkındalık oluşturmayı amaçladı.

ÇOCUK BAŞKANDAN İLK TALİMAT

Temsili belediye başkanlığı görevini devralan Bulut Ali Arlıer, ilk mesajında şehirde çocukların daha mutlu bir yaşam sürmesi gerektiğine dikkat çekti. Küçük başkanın ilk talimatlarının “şehrimizde gülümsemenin artması” ve “çocukların daha mutlu bir Kırıkkale’de büyümesi” yönünde olduğu belirtildi.

23 NİSAN GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

Kırıkkale Belediyesi’nde her yıl 23 Nisan’da gerçekleştirilen makam devri geleneği bu yıl da devam etti. Etkinlik kapsamında çocuklar, yerel yönetim süreçlerini temsili olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Av. Ahmet Önal’ın koltuğunu devrettiği programda, çocukların yönetim vizyonuna katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

GELECEĞE VURGU

Etkinlikte, çocukların hayal gücü ve beklentilerinin şehir yönetimine dair önemli bir bakış açısı sunduğu vurgulandı. Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, geleceğin teminatı olan çocukların fikirlerinin her zaman değerli olduğu belirtildi.

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen temsili makam devrinin, çocuklarda yönetim bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığı ifade edilirken, benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda da devam edeceği kaydedildi.