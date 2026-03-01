Sebzeli bulgur pilavı, geleneksel bulgur pilavının sebzelerle zenginleştirilmiş hali olarak tanımlanır. Bulgur tanesi temel malzeme olurken içine eklenen çeşitli sebzeler sayesinde hem görsel hem de lezzet açısından çok daha çekici bir yemek haline gelir. Türk mutfağında sıkça yapılan bu pilav, özellikle Anadolu evlerinde günlük yemeklerin vazgeçilmezi konumundadır.

Lif açısından zengin olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırır, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Sebzelerin kattığı vitamin ve minerallerle besin değeri oldukça yüksektir. Bir porsiyonu ortalama 150-220 kalori arasında değişir ve diyet listelerinde de sık tercih edilir.4 Kişilik Sebzeli Bulgur Pilavı İçin Gerekli MalzemelerBu tarif 4 kişilik doyurucu bir pilav için idealdir.

Temel malzemeler şöyle sıralanabilir:

2 su bardağı pilavlık bulgur

zeytinyağı veya sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber veya kırmızı biber

1 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

sıcak su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Kimyon

İsteğe bağlı pul biber veya kekik

SEBZELİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TARİF

Sebzeli bulgur pilavı yapmak oldukça pratiktir ve yaklaşık 40 dakika sürer. İşte detaylı yapılış aşamaları:Öncelikle sebzeleri hazırlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Yeşil ve kırmızı biberleri küp küp kesin. Patlıcanı soyup küçük küpler halinde doğrayın ve acısını almak için tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Domatesleri rendeleyin veya küp küp doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın, orta ateşte eritin. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından süzdüğünüz patlıcanı, yeşil ve kırmızı biberleri ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 5-7 dakika kavurmaya devam edin.

Salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri katın, birkaç dakika daha pişirin. Tuz, karabiber, kimyon ve kuru nane gibi baharatları bu aşamada ekleyin. Lezzeti damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Yıkanmış ve süzülmüş bulguru tencereye ekleyin. 2-3 dakika kavurarak bulgurun her tanesinin yağla kaplanmasını sağlayın. Son olarak sıcak suyu ilave edin. Su kaynayınca altını kısın, kapağını kapatın ve bulgur suyu çekip yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ara sıra kontrol ederek suyunu kontrol edin. Pişme sonunda ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin, sonra karıştırarak servis tabağına alın.

HANGİ BAHARATLAR KONULMALI? LEZZETİ KATLAYAN BAHARAT ÖNERİLERİ

Sebzeli bulgur pilavının en önemli sırrı doğru baharat kullanımıdır. Temel baharatlar tuz ve karabiberdir. Bunlara ek olarak kuru nane pilava ferah bir aroma verir ve sebzelerle mükemmel uyum sağlar. Kimyon ise hafif baharatlı bir tat katarak yemeği daha derin lezzetli hale getirir. Pul biber sevenler için acı seviyesi ayarlanabilir şekilde eklenir. Kekik veya sumak da alternatif olarak kullanılabilir. Bazı tariflerde yenibahar veya tarçın gibi baharatlar Orta Doğu esintisi katmak için tercih edilir. Baharatları sebzelerle birlikte kavurmak aromalarını daha iyi açığa çıkarır.

BULGUR NASIL TERCİH EDİLMELİ?

EN İYİ BULGUR TÜRÜ HANGİSİ?

Bulgur seçimi pilavın kıvamı ve lezzeti için kritik öneme sahiptir. Pilavlık bulgur yani iri taneli olanı tercih edin. İnce bulgur çorba veya köfte için uygundur ancak pilavda dağılır ve istenen tane tane kıvamı vermez. Esmer bulgur daha yüksek lif içerir ve besin değeri yüksektir, ancak klasik sarı bulgur daha hafif ve yaygın kullanılır. Organik veya Horasan bulguru gibi kaliteli çeşitler daha lezzetli sonuç verir. Bulguru mutlaka önceden yıkayın ve süzün ki nişastası gitsin ve pilav tane tane olsun.