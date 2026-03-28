Beyaz lahana, turpgiller ailesine ait olan ve kat kat yaprak yapısıyla bilinen oldukça besleyici bir kış sebzesidir. İçeriğinde bol miktarda C vitamini, K vitamini ve lif barındıran bu sebze, düşük kalorili olması sebebiyle diyet listelerinin de başında gelir. Özellikle fermente edilerek turşu yapımında kullanıldığında probiyotik değeri artarken, taze tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırma özelliğine sahiptir. Antioksidan açısından zengin olması, hücre yenilenmesine yardımcı olarak yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur.

6 kişilik tam kıvamında lahana sarması için malzeme listesi

Kalabalık bir akşam yemeği için 6 kişilik beyaz lahana sarması hazırlarken malzemelerin dengesi büyük önem taşır. İşte mutfağınızda bulunması gerekenler:

1 adet orta boy büyük ve gevşek yapılı beyaz lahana

500 gram orta yağlı dana kıyma

2 su bardağı pirinç veya tercihe göre bulgur

2 adet büyük boy kuru soğan

Domates salçası

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biber

Pişirme suyu için 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı sumak veya nar ekşisi

LAHANA SARMASINDA BÜYÜK TARTIŞMA: BULGUR MU PİRİNÇ Mİ?

Sarma iç harcı hazırlanırken en çok merak edilen konulardan biri hangi tahılın seçilmesi gerektiğidir. Bu tercih tamamen damak tadına ve yöresel alışkanlıklara göre değişebilir. Pirinç kullanıldığında sarma daha yumuşak ve klasik bir dokuya sahip olurken, bulgur kullanımı sarmaya daha doyurucu ve hafif dişe gelen bir yapı kazandırır. Sağlıklı bir alternatif arayanlar için bulgur, glisemik indeksinin düşük olması sebebiyle daha çok önerilmektedir. Ancak bazı yörelerde hem pirinç hem de bulgur yarı yarıya karıştırılarak her iki malzemenin de avantajından faydalanılır.

KUSURSUZ BİR SARMA İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

İyi bir lahana sarmasının sırrı, yaprakların doğru haşlanmasından geçer. Lahana yaprakları çok fazla haşlanıp erimemeli, sadece sarılabilecek esnekliğe gelene kadar sıcak suda tutulmalıdır. Haşlama suyuna eklenen bir miktar süt veya sirke, lahananın kendine has ağır kokusunu minimize edecektir. Sarmaları tencereye dizerken tabana lahana artıkları veya kemikli et yerleştirmek lezzeti iki katına çıkarır. Pişirme esnasında üzerine bir tabak kapatmak, sarmaların dağılmasını engelleyen en temel yöntemdir.

BEYAZ LAHANANIN SAĞLIĞA FAYDALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ZARARLARI

Beyaz lahana tam bir bağışıklık kalkanıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, ödem atıcı özelliği ile vücuttaki şişkinliği azaltır ve sindirim sistemini düzenler. Lahana gaz yapıcı bir özelliğe sahip olduğu için hassas mideye sahip olanlarda rahatsızlık yaratabilir. Ayrıca guatrojenik bir sebze olması sebebiyle, tiroit hastalarının tüketim miktarını doktorlarına danışarak belirlemeleri hayati önem taşır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin de yüksek K vitamini içeriği nedeniyle dikkatli olması tavsiye edilir.