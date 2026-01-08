Bulgaristan'ın "Dijital Göçmen Vizesi" başvuruları başladı: Kimler başvurabilir?

Bu kapsamda üç ana uygunluk kriteri bulunuyor:

AB, AEA veya İsviçre merkezli olmayan şirketler için uzaktan çalışanlar.

Yurt dışında kayıtlı bir şirketin sahibi ya da en az %25 ortağı olan girişimciler.

Son 12 ay içinde yurt dışındaki müşterilere hizmet vermiş freelancer’lar ve bağımsız profesyoneller.

GELİR KRİTERİ:

Yıllık kazanç, Bulgaristan’daki asgari ücretin 50 katı olmalı

Mevcut asgari ücret: 620 €

Gerekli minimum yıllık gelir: yaklaşık 31.000 €