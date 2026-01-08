Bulgaristan göçebe vizesini resmen uygulamaya koydu ve başvurular başladı.
Bulgaristan'ın "Dijital Göçmen Vizesi" başvuruları başladı: Kimler başvurabilir?
Bulgaristan, uzaktan çalışan profesyoneller için dijital göçebe vizesini hayata geçirdi. Bu yeni vize türü, işini yurt dışına bağlı olarak yürüten kişilere ülkede yasal olarak yaşama imkânı sunuyor. İşte başvuru şartları...
Yaşam maliyetlerinin birçok Avrupa ülkesine oranla düşük olması, genç nüfusa sahip şehirlerinde uzaktan çalışanlara yönelik hizmetlerin hızla gelişmesinin ülkeyi dijital göçebeler için cazip kılacağı ifade edildi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvuru sahiplerinin AB/AEA vatandaşı olmaması, uzaktan çalışıyor olması ve gelirini Bulgaristan dışındaki kaynaklardan elde etmesi gerekiyor.
Bu kapsamda üç ana uygunluk kriteri bulunuyor:
AB, AEA veya İsviçre merkezli olmayan şirketler için uzaktan çalışanlar.
Yurt dışında kayıtlı bir şirketin sahibi ya da en az %25 ortağı olan girişimciler.
Son 12 ay içinde yurt dışındaki müşterilere hizmet vermiş freelancer’lar ve bağımsız profesyoneller.
GELİR KRİTERİ:
Yıllık kazanç, Bulgaristan’daki asgari ücretin 50 katı olmalı
Mevcut asgari ücret: 620 €
Gerekli minimum yıllık gelir: yaklaşık 31.000 €
NASIL BAŞVURULUYOR?
Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor.
İlk olarak, başvuru yapmak isteyenlerin kendi ülkelerindeki Bulgaristan büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize almaları gerekiyor. Bu süreç genellikle dört ila sekiz hafta sürüyor.
Bu vize, yabancıların Bulgaristan'a giriş yaparak oturum izni başvurusunda bulunmasına olanak tanıyor.
Bulgaristan'a giriş yaptıktan sonra, 14 gün içinde Dijital Göçebe Vizesi programı kapsamında oturum izni başvurusu yapılması gerekiyor.
Gerekli belgeler arasında Bulgaristan'da konaklamaya dair kanıtlar (kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya mülk tapusu), ikamet edilen ülkeden alınmış temiz adli sicil belgesi ve yabancı belgelerin Bulgarcaya çevrilmiş, gerekli durumlarda apostilli halleri yer alıyor.
Ayrıca başvuru sahiplerinin belirlenen asgari gelir şartını karşıladıklarını da belgelemeleri gerekiyor.
Uzaktan çalışma danışmanlık sitesi Citizen Remote'a göre, başvuru sahiplerinin Bulgaristan'da geçerli ve tüm Schengen/AB bölgesini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduklarını da göstermeleri şart.
Son aşamada dijital göçebeler kimlik kartı başvurusunda bulunabiliyor. Tüm sürecin tamamlanması üç ayı aşabiliyor.
Oturum izni ilk etapta bir yıl için veriliyor ve uygunluk koşulları devam ettiği sürece bir yıl daha uzatılabiliyor.